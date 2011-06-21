Янукович взял курс на НАТО?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наращивает сотрудничество с НАТО активнее, чем его предшественники.

Об этом пишет сегодня газета "КоммерсантЪ-Украина" (№ 98 от 21 июня), ссылаясь на имеющийся в ее распоряжении график мероприятий по сотрудничеству в рамках комиссии Украина–НАТО (КУН) на 2011 год.

"Первая версия документа была одобрена странами Альянса и Киевом 23 февраля 2011 года – за день до того, как Кабинет украинского премьера Николая АЗАРОВА утвердил "Годовую программу сотрудничества Украина–НАТО" (ее детали не разглашались). 23 мая в график были внесены изменения. Обновленную версию документа подписал заместитель генсека НАТО по политическим вопросам Джеймс АППАТУРАЙ", - пишет газета.

Согласно плану, на 2011 год запланировано 64 мероприятия в рамках КУН. Из документа следует, что украинские власти и представители Альянса за закрытыми дверьми обсуждают весьма чувствительные для Москвы вопросы: безопасность в Черноморском регионе и будущее дислоцированного в Крыму Черноморского флота РФ, ПРО, Приднестровское урегулирование, энергетическую и экономическую безопасность Украины, реформирование ее разведструктур.

"В плане значится даже такой пункт, как обсуждение внешнеполитической стратегии Украины,– этой теме посвящены две встречи в рамках КУН в июне: на первой предполагается обсудить общие принципы внешней политики Украины, а на второй – проект стратегии", - сообщает "КоммерсантЪ-Украина".

По информации газеты, об активизации взаимодействия Киева и НАТО в Москве известно. "Для нас действия Украины на натовском направлении не до конца прозрачны. В шагах Киева мы видим непоследовательность. Они нам говорят одно, а делают другое. Это прискорбно, и мы будем на это реагировать", – цитирует газета слова главы комитета Госдумы РФ по международным делам Константина КОСАЧЕВА.

"Документ свидетельствует о полной несамостоятельности Украины при формировании ее внешней политики. Все это слабо ассоциируется с провозглашенным ее руководством внеблоковым статусом и отказом от интеграции в НАТО", - цитирует газета еще одного высокопоставленного источника в российских властных структурах.

Представители украинской власти признают свое разочарование политикой России в отношении Украины. "У нас была иллюзия, что если в отношениях с РФ снять ключевые раздражители вроде признания Голодомора геноцидом, планов вступления в НАТО, нежелания продлевать присутствие Черноморского флота, то все наладится. Но этого не произошло. Москва хочет, чтобы мы находились в ее орбите и еще за это ей же и доплачивали. Взять хотя бы Таможенный союз. Нас туда очень странно зовут. Нам не говорят, что мы от этого выиграем, а указывают на то, что потеряем и каким санкциям подвергнемся, если откажемся в него вступать и, не дай Бог, создадим зону свободной торговли с ЕС", - цитирует "КоммерсантЪ" высокопоставленного источника в украинском правительстве.