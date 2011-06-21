Евродепутатов попросили не ставить Януковичу неудобных вопросов?
Рошблуан возмущен
Постоянное представительство Украины при Совете Европы просило депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы не ставить неудобных вопросов Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, выступление которого и ответы на вопросі депутатов запланированы на сегодня.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили источники в ПАСЕ, ссылаясь на соответствующее заявление депутата ПАСЕ от Франции Франсуа РОШБЛУАНА.
По словам собеседников агентства, французский депутат сообщил, что ему позвонили по телефону от имени Постоянного представительства Украины при Совете Европы и поинтересовались, какой вопрос он планирует поставить украинскому Президенту, поскольку он записался на вопрос, а затем предложили отказаться от того, чтобы ставить вопрос В.ЯНУКОВИЧУ.
Собеседники агентства заметили, что Ф.РОШБЛУАН выразил возмущение такими действиями украинского представительства при Совете Европы и назвал предложения “неслыханными”.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, В.ЯНУКОВИЧ выступит перед депутатами ПАСЕ и ответит на вопросы.