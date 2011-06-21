Евродепутатов попросили не ставить Януковичу неудобных вопросов?

Постоянное представительство Украины при Совете Европы просило депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы не ставить неудобных вопросов Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, выступление которого и ответы на вопросі депутатов запланированы на сегодня.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили источники в ПАСЕ, ссылаясь на соответствующее заявление депутата ПАСЕ от Франции Франсуа РОШБЛУАНА.

По словам собеседников агентства, французский депутат сообщил, что ему позвонили по телефону от имени Постоянного представительства Украины при Совете Европы и поинтересовались, какой вопрос он планирует поставить украинскому Президенту, поскольку он записался на вопрос, а затем предложили отказаться от того, чтобы ставить вопрос В.ЯНУКОВИЧУ.

Собеседники агентства заметили, что Ф.РОШБЛУАН выразил возмущение такими действиями украинского представительства при Совете Европы и назвал предложения “неслыханными”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, В.ЯНУКОВИЧ выступит перед депутатами ПАСЕ и ответит на вопросы.