Янукович сегодня выступит в Страсбурге
08:45, 21 июня 2011Политика
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Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит рабочий визит во Французскую Республику (Страсбург) для участия в сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЯНУКОВИЧ выступит с речью на сессии ПАСЕ.
Также запланированы встречи В.ЯНУКОВИЧА с Президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мевлютом ЧАВУШОГЛУ и генеральным секретарем Совета Европы Турбйорном ЯГЛАНДОМ.
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