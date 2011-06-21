Янукович сегодня выступит в Страсбурге

Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит рабочий визит во Французскую Республику (Страсбург) для участия в сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЯНУКОВИЧ выступит с речью на сессии ПАСЕ.

Также запланированы встречи В.ЯНУКОВИЧА с Президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мевлютом ЧАВУШОГЛУ и генеральным секретарем Совета Европы Турбйорном ЯГЛАНДОМ.