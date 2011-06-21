Президента, Кабмин и парламент нужно переселить на левый берег?

В Стратегии развития Киева до 2025 года должно быть учтено предложение о перенесении административного центра Киева с правого берега столицы на левый.

Об этом заявил во время круглого стола в Киеве депутат Киевсовета из фракции «БЮТ-Батькивщина», председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

"Нам нужно из центра столицы, который является нашей жемчужиной, где сегодня совпадают культурный, исторический, административный и бизнес-центр страны, вывести не только деловой центр, как говорил Президент Украины, но и административный центр - Администрацию Президента, Кабмин, Верховную Раду... Тогда будет достаточно места для новых заведений культуры с одной стороны, а с другой - бизнес-элита не будет уничтожать исторические здания только ради того, чтоб построить поближе к чиновникам свою резиденцию, квартиру или офис", - пояснил А.БРИГИНЕЦ.

По его словам, если власть «переселит» административный и бизнес-центр на левый берег Киева, будет решено большое количество проблем. Он отметил, что таким образом будет решена транспортная проблем города, также демографическая, так как левый берег Киева можно еще активно застраивать. Кроме этого, по словам депутата, будет решена проблема рабочих мест, так как соотношение жителей левого берега Киева и количества рабочих мест на нем несопоставимо разное.