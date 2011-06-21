Грищенко не стал говорить с европейскими левыми о красном флаге

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО не стал комментировать решение Конституционного Суда об использования красного флага при праздновании 9 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Страсбурге на сессии ПАСЕ, отвечая на вопрос от группы объединенных левых.

«Хотел бы отказаться от обсуждения решений Конституционного Суда моей страны. Это не подлежит дискуссии, а подлежит исполнению», - сказал глава МИД.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины обнародовал 17 июня решение, согласно которому использование Знамени Победы во время официальных мероприятий вместе с Государственным флагом Украины противоречит Конституции.

Свое решение КС аргументировал тем, что в Конституции Украины содержится исключительный перечень государственных символов, в котором красное знамя отсутствует.