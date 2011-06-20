Гендиректор Донецкой ОГТРК: «темников» нет, есть «дорожные карты»

Генеральный директор Донецкой областной государственной телерадиокомпании Олег Джолос заявляет, что на ОГТРК нет «темников», а есть «дорожные карты» работы. Как сообщает «Телекритика», информацию о «темниках» он назвал частично некорректной и неправдивой.

По его словам, то, что названо «темниками» - это недельный план работы, который висит на стенде в ОГТРК. Журналисты в работе могут использовать предложенный план освещения мероприятия, но он не является обязательным. По мнению Олега Джолоса, «меседж дня» и «содержание сюжета» в «дорожной карте» помогают некоторым недостаточно подготовленным журналистам в работе.

По словам господина Джолоса, информация о том, что представители ОГТРК не выезжали в Мариуполь для съемки сюжета об эпидемии холеры не отвечает действительности, как и информация о том, что канал не уделял внимания проблеме закрытия школ. «Кроме новостийных материалов, которые мы делали, когда проходили акции протеста, у нас также выходили специальные тематические программы. В частности, при участии начальника областного управления образования Юрия Соловьева, вице-мэра Донецка, который курирует вопросы образования», - сказал он.

Отвечая на вопрос интернет-издания «Остров», как можно планировать и рекомендовать журналистам так называемое «содержание сюжета» до того, как событие произошло, Олег Джолос ответил, что его журналисты - профессионалы и они несут ответственность за тот материал, который они готовят. «Но учитывая государственный статус ТРК, я, как уполномоченный Госкомтелераидо, несу ответственность за весь эфир. Это (указание на «содержание сюжета». - ред.) можно считать дорожной картой, моими рекомендациями. Не более того. Но всегда есть опытный журналист. Вот о чем идет» речь, - прибавил он.

«Та расшифровка события (запланированная в недельном плане. - ред.), которую вы называете "темником", продиктована лишь тем, чтобы точно, объективно, осведомленно, то есть со знанием дела, осветить то или другое событие, то или другое мероприятие», - добавил он.

Также он отметил то, что ОГТРК в первую очередь выполняет государственный заказ, потому и информирует об официальных событиях. «Мы являемся государственной телерадиокомпанией, мы финансируемся из государственного бюджета, выполняем государственный заказ... Освещение работы органов государственной власти является для нас приоритетом», - так он объяснил «Острову», почему в недельном плане большинство будущих сюжетов касаются официальных мероприятий Донецкой облгосадминистрации.

Генеральный директор ОГТРК выразил уверенность в том, что далеко не все журналисты, отправляясь на съемку, знакомятся с вывешенным на стенде планом подготовки новостей и рекомендациями, что в нем содержатся.

Напомним, журналисты Донецкой ОГТРК пожаловались на возвращение «темников». По их словам, распечатки с предписаниями на тему освещения основных событий появились в редакциях ОГТРК в конце мая.

«Темник» являет собой детальный план основных тем выпусков новостей. При этом главными событиями неизменно становятся официальные мероприятия при участии первых руководителей Донецкой ОДА - Анатолия Близнюка и его заместителей. Отмеченных чиновников предлагается интервьюировать в качестве основных спикеров.

Кроме того, в документе указывается и идеологическая направленность репортажей - в разделах «тема недели», «меседж дня», «содержание сюжета».