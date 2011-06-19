Тимошенко: молодые бютовцы должны быть в авангарде

Председателем Всеукраинской молодежной общественной организации «Батьківщина молода» переизбран народный депутат Украины Евгений СУСЛОВ, который возглавляет организацию с 2007 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе организации, 18 июня состоялась IV отчетно-выборная конференция ВМОО «Батьківщина молода». На конференцию прибыли 100 делегатов из всех областей Украины, представители дружественных молодежных организаций, народные депутаты.

С приветственным словом к делегатам конференции обратилась председатель партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО. Она отметила, что именно «Батьківщина молода» должна быть в авангарде изменений и в партии, и в государстве.

В ходе конференции были избраны руководящие органы организации – правление и контрольно-ревизионная комиссия.

Также решением конференции были избраны почетные члены ВМОО «Батьківщина молода». Ими стали руководитель Представительства фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико ЛАНГЕ, народные депутаты Андрей ШЕВЧЕНКО и Элина ШИШКИНА.