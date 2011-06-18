«Україна Майбутнього» предлагает приватизировать имущество ДУСи

Партия «Україна Майбутнього» призвала представителей всех политических партий четко определить и обнародовать свою идеологию.

Об этом на ІІ внеочередном съезде партии «Україна Майбутнього» заявил ее лидер, народный депутат Святослав ОЛИЙНЫК, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Україна Майбутнього» является либеральной партией. Мы призываем всех политических субъектов, другие партии четко определить и обнародовать свою идеологию, открыто и интеллектуально объяснить свое видение развития Украины» – заявил С.ОЛИЙНЫК.

Он также подчеркнул, что четкий идеологический формат политики сделает невозможным обман избирателей и несоответствие действий власти своим предвыборным обещаниям.

Также от отметил, что возглавляемая им партия видит своей главной первоочередной задачей в политической сфере установление четкого идеологического формата украинской политики.

«Мы призываем все партии прекратить обман избирателей, когда левые по своей сути партии идут на выборы под правыми лозунгами, когда авторитарные лидеры рассказывают о демократии. Именно отсутствие идеологических позиций партий является причиной невыполнения своих обещаний. Мы считаем завершенной эпоху лидерских партий. Этот атавизм унижает людей, заставляет верить в политических лидеров как в добрых царей, которые обо всем позаботятся. «Україна Майбутнього» категорически не воспринимает такую политику» - подчеркнул он.

Как известно, в Международном выставочном центре в Киеве прошел съезд политической партии «Україна Майбутнього», на котором была утверждена программа либерального развития государства.

В частности, программой «Свобода для развития» предусмотрены кардинальное уменьшение государственного аппарата, значительное послабление налогового давления, отмена налогового учета, отказ от налога на прибыль, резкое повышение налога на недвижимость и землю, которая не используется по назначению, монетизация всех льгот, ограничение объема совокупных государственных расходов до 33% ВВП (в эти расходы входят также пенсионные и социальные выплаты).

Также программа УМ предусматривает перепрофилирование больницы «Феофания» в общедоступное медицинское учреждение и приватизацию имущества Государственного управления делами (ГУД).