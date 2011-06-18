Визит Януковича на сессию ПАСЕ не будет «омрачен присутствием оппонентов из БЮТ»?

Следователь по делу экс-премьер-министра, лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО Александр НЕЧВОГЛОД вызывает заместителя председателя партии "Батькивщина" Григория НЕМЫРЮ на допрос в Генпрокуратуру. Об этом говорится в копии повестки, которая опубликована в газете Kyiv Post.

В документе, который попал в распоряжение издания, отмечается, что Г.НЕМЫРЯ вызван в Генпрокуратуру на 12.00 20 июня. Как известно, в это время будет проходить сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), на которой планировали присутствовать и Ю.ТИМОШЕНКО, и Г.НЕМЫРЯ. Таким образом, заключает газета, «визит Президента (речь идет о президенте Викторе ЯНУКОВИЧЕ – УНИАН) на сессию ПАСЕ, который запланирован на будущей неделе, не будет омрачен присутствием там его оппонентов из БЮТ».

Как отмечает газета, «17 июня следователь ГПУ не дал разрешения Ю.ТИМОШЕНКО на поездку в Европу и оставил ее на подписке о невыезде. Теперь же из-за необходимости появиться на допрос в Европу не сможет поехать и Г.НЕМЫРЯ, который является заместителем Ю.ТИМОШЕНКО в партии "Батькивщина"».

Как сообщал УНИАН, 17 июня Г.НЕМЫРЯ заявил, что Президент В.ЯНУКОВИЧ не будет в восторге от возможного участия Ю.ТИМОШЕНКО в сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Ранее пресс-служба БЮТ распространила сообщение о том, что Ю.ТИМОШЕНКО 22 июня в 14:30 в Страсбурге должна встретиться с президентом ПАСЕ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ.

9 июня президент Европарламента Ежи БУЗЕК пригласил Ю.ТИМОШЕНКО в Брюссель 23 июня для встречи во время работы Саммита Европейской народной партии.

14 июня в Генпрокуратуру было передано ходатайство о поездке Ю.ТИМОШЕНКО 21-22 июня в Страсбург.

21 июня В.ЯНУКОВИЧ выступит перед депутатами ПАСЕ в Страсбурге.