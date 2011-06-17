Литвин просит депутатов не материть охрану

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН просит народных депутатов не использовать противоправные действия к сотрудникам госохраны во время прохождения контроля при входе в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня во время утреннего пленарного заседания ВР.

По словам В.ЛИТВИНА, попытки сотрудников госохраны спросить у некоторых народных депутатов удостоверения «сопровождаются неприличным выражениями, утверждениями, что вождей должны знать в лицо». «Я считаю, что это безобразие нужно немедленно прекратить и матерные слова, которые используют народные депутаты, оставить, в случае такого уровня воспитания, для своих родных и близких», - сказал В.ЛИТВИН.

Спикер призвал не трогать сотрудников госохраны руками, не хватать их за форму, поскольку это не подобает народному депутату. «Я предупреждаю вас, если будут применяться к народному депутату соответствующие меры в связи с таким поведением, чтобы потом не было проблем», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, он передаст фракциям докладные записки по конкретным депутатам, и пусть фракции разбираются.

Председатель ВР сначала не хотел называть фамилии народных депутатов, которые были замечены в таких действиях, однако после настояний других депутатов сообщил, что это член фракции НУ-НС Иван СТОЙКО и член группы «Реформы ради будущего» Геннадий ЗАДИРКО.