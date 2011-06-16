ВР взялась за проекты пенсионной реформы

Всего зарегистрировано три

Верховная Рада Украины начала рассмотрение законопроектов о пенсионной реформе. Как передает корреспондент УНИАН, всего зарегистрировано три проекта законов – правительственный и два депутатских. Правительственный законопроект представляет вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, а депутатские – член фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей ПАВЛОВСКИЙ и член фракции НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК.

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