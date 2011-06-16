ВР взялась за проекты пенсионной реформы
16:16, 16 июня 2011Политика
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Всего зарегистрировано три
Верховная Рада Украины начала рассмотрение законопроектов о пенсионной реформе.
Как передает корреспондент УНИАН, всего зарегистрировано три проекта законов – правительственный и два депутатских.
Правительственный законопроект представляет вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, а депутатские – член фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей ПАВЛОВСКИЙ и член фракции НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК.
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