"Наша Украина" готовит "красную карточку" пенсионной реформе

Партийная группа «Наша Украина» на заседании Верховной Рады в четверг, 16 июня, не будет голосовать за правительственный законопроект о пенсионной реформе.

Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя политсовета партии «Наша Украина» Виктор МАТЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По мнению В.МАТЧУКА, законопроект, который предлагает правительство, в случае его утверждения Верховной Радой не будет способствовать реформированию пенсионной системы страны. Поскольку, по его убеждению, увеличение пенсионного возраста не является признаком реформ.

«Если завтра этот вопрос будет стоять в повестке дня, все депутаты из нашей партийной группы нажмут на красную кнопку, то есть будут голосовать против пенсионной реформы. Мы хотим показать «красную карточку» этому законопроекту», - отметил депутат.

По словам «нашеукраинца», Верховная Рада не имеет права голосовать за данный закон в то время, когда пенсионная реформа не прошла общественного обсуждения и абсолютно не воспринимается украинским обществом.

По убеждению депутата, для увеличения поступлений в Пенсионный фонд правительство может использовать другие механизмы, в частности провести легализацию зарплат, увеличить количество рабочих мест, вернуть деньги из оффшоров и использовать их на усиление экономики.