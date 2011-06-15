РФ подтвердила: у Тимошенко были долги на момент газовых переговоров

Долг украинской компании ЕЭСУ Министерству обороны России по состоянию на момент газовых переговоров между Россией и Украиной остался.

Об этом говорится в ответе Посольства России на запрос главы ТСК ВР по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины Инны Богословской, пишет Украинская правда.

Так в письме указывается, что задолженность ЕЭСУ составляет 450 млн. долларов США на основании соглашений между Центральным управлением матресурсов и внешэкономсвязей Минобороны и ЕЭСУ о порядке поставок продуктов производственно-технического назначения для нужд Минобороны от 1997 года.

"В связи с тем обстоятельством, что поставка была произведена не в полном объеме, Минобороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о взыскании с ЕЭСУ суммы задолженности, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 405 311 181 долларов США", - говорится в письме.

"Решениями арбитражного суда Москвы требования Минобороны ЦУМРиВЭС" удовлетворены в полном объеме. Решение суда не исполнено", - отмечается в документе.

Ранее Богословская заявляла, что общий долг ЕЭСУ и другой подконтрольной Тимошенко компании "Босфор" достигал 400 млн. долларов.

"Был ли этот долг на момент подписания газового соглашения (Тимошенко и Путина) в 2009 году - мы пытаемся получить ответ от Минобороны России", - сказала Богословская.