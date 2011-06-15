Янукович считает, что его нельзя обвинять за «жесткие решения»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что власть учтет справедливую критику Международной правозащитной организации Freedom House.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня во время брифинга в Виннице, комментируя обнародованный вчера отчет Freedom House «Сигнал тревоги: в защиту демократии в Украине».

«Я внимательно изучил этот документ, и в нем есть позитивные вещи о том, что исполнительная власть стала работать лучше, а критика, которая в отдельных случаях является справедливой, ее нужно учесть, и мы ее учтем. А там, где есть разногласия, время покажет. Но какие-либо проблемы за нас на нашей земле никто, кроме нас, не решит, и я в этом убежден», - сказал Президент.

По его словам, начат процесс модернизации страны, потому что проблем за многие годы накопилось много.

«Мы поэтому и начали модернизировать страну, потому что у нас проблем накоплено за эти годы очень много, и некоторые перешли уже в хронические проблемы. Нельзя обвинять в том, что иногда мы принимаем жесткие решения, но сейчас такое требование времени, что нам нужно скорее навести порядок в своей собственной стране, в своем собственном доме, где мы являемся хозяевами, и важно, чтобы подходы были справедливыми», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он убежден, что в основе какого-либо решения, как центральной власти, так и местной, должны стоять принципы верховенства права, неотвратимости наказания или презумпции невиновности. «Мы должны повысить уровень исполнительной дисциплины, избавиться от коррупции, поскольку иногда нам не хватает законодательного поля. Нам также нужно модернизировать уголовную юстицию. Это также одна из проблем, где действуют устаревшие методы», - отметил Президент.

Как сообщал УНИАН, в отчете Freedom House «Сигнал тревоги: в защиту демократии в Украине» выражается, в частности, обеспокоенность концентрацией власти в Украине в руках Партии регионов и тем, как власть использует суды и СБУ для «избирательного правосудия».

Также во Freedom House констатируют несоблюдение в полной мере международных стандартов при проведении местных выборов в октябре 2010 года, «послушный парламент и разрушение базовых свобод – слова и собраний».

В отчете обращается внимание и на то, что коррупция и в дальнейшем разорять Украину, и есть серьезные предпосылки для ухудшения ситуации.

Как отмечают во Freedom House, тенденции, возникшие при нынешнем руководстве Украины, могут привести государство к еще большей централизации и консолидации власти, то есть, в сторону авторитаризма.