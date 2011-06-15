В Генпрокуратуре нардепам советуют договариваться с Пшонкой заранее

В Генеральной прокуратуре Украины советуют народным депутатам договариваться о встречах с руководителем учреждения Виктором ПШОНКОЙ предварительно.

Соответствующее обращение сегодня распространила пресс-служба Генпрокуратуры в ответ на вчерашние заявления народных депутатов от оппозиции, что В.ПШОНКА намеренно избегает с ними встреч.

"Генеральный прокурор Украины имеет напряженный график работы, в том числе как член Высшего совета юстиции и Совета национальной безопасности и обороны Украины, принимает участие в их рабочих заседаниях. Именно 14 июня в 14 часов началось заседание Высшего совета юстиции, где присутствовал Генеральный прокурор Виктор ПШОНКА», - заявили в Генпрокуратуре.

«Учитывая указанное, народным депутатам Украины, которые имели необходимость встретиться с генеральным прокурором Украины, целесообразно было бы предварительно договориться о встрече, во избежание каких-либо неувязок", - отмечается в заявлении ГПУ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 июня, народные депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» пытались в Генпрокуратуре встретиться с В.ПШОНКОЙ, чтобы передать требование о выполнении резолюции Европарламента относительно ситуации в Украине - «прекратить политические репрессии против оппозиции и отменить меру пресечения для Юлии ТИМОШЕНКО».

Сегодня, 15 июня, депутаты от «БЮТ-Батькивщины» вновь попытаются попасть к В.ПШОНКЕ с аналогичной целью. Они намерены прибыть в Генеральную прокуратуру в 14.00.