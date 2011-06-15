Эксперт МВФ: у Украины большие потребности на 2012 г.

Потребность Украины в деньгах Международного валютного фонда (МВФ) сохранится в 2012 году.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал глава миссии МВФ в РФ - заместитель директора Европейского управления МВФ Юха КАХОНЕН.

«Возможно, в течение какого-то времени Украина и может обойтись без этих средств (средств МВФ - УНИАН), но потребности финансирования для этой страны на следующий год большие, поэтому я думаю, что потребность в этих деньгах все-таки будет», - сказал Ю.КАХОНЕН.

Он подчеркнул, что получение следующего транша МВФ зависит от украинских властей.

«Несколько предусмотренных мер не были выполнены, и как только они будут выполнены, обзор может быть завершен, поэтому это (выделение транша) зависит всецело от властей Украины», - сказал Ю.КАХОНЕН.

Как сообщал УНИАН, 4 июня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая на саммите министров финансов стран СНГ заявил, что на сегодняшний день у Украины нет острой необходимости в денежных средствах МВФ.

«Когда мы сегодня ведем переговоры с МВФ, мы исходим из абсолютно изменившейся ситуации. Во-первых, у нас нет никакой потребности немедленно получать кредиты МВФ. У нас достаточно ресурсов, чтоб самим расплачиваться по своим внешним обязательствам. Это первое и самое главное», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с тем, украинский премьер подчеркнул, что сотрудничество с МВФ продолжается, Украина проводит изменения в системе тарифообразования, пытаясь избежать необходимости повышения цены на газ, а также готовит проведение взвешенной пенсионной реформы.

По его словам, решение этих вопросов является основным в переговорах с МВФ. «Мы сейчас проводим переговоры с МВФ и находимся в постоянном диалоге, исходя из этих двух составляющих. Других вопросов с МВФ у нас практически нет», - сказал Н.АЗАРОВ.