Парламент возьмется за пенсионную реформу уже на этой неделе
18:42, 14 июня 2011Политика
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Есть три проекта
Верховная Рада Украины рассмотрит законопроекты, касающиеся пенсионной реформы, в четверг, 16 июня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.
Он напомнил, что в парламенте зарегистрировано три соответствующих законопроекта.
А.ЕФРЕМОВ заверил, что все эти документы пройдут полное обсуждение и будут рассмотрены только в первом чтении.
«Будет рассмотрение по полной процедуре. И я не исключаю, что во второе чтение будут вноситься какие-то предложения», - сказал он.
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