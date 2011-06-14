Вопрос об отставке Черновецкого может появиться в повестке дня уже сегодня

Еще одна комиссия Киевсовета поддержала инициированный фракцией «БЮТ-Батькивщина» проект решения «О досрочном прекращении полномочий Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО».

Об этом после окончания заседания Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных, международных связей и информационной политики заявила председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции.

Соответствующий проект решения будет вноситься фракцией «Блок Юлии Тимошенко - Батькивщина» в Киевском городском совете в повестку дня сессии на президиуме Киевсовета.

«Депутаты Киевсовета однозначно осознают необходимость перевыборов городского председателя. Поддержит ли депутатов Киевсовета секретарь Галина ГЕРЕГА - увидим уже сегодня на президиуме Киевсовета. Если поддержит, то это станет следующим шагом к возвращения реального самоуправления», - заявила Т.МЕЛИХОВА.

Как сообщалось, ранее соответствующий проект решения «О досрочном прекращении полномочий Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО» рассмотрела и поддержала комиссия Киевсовета по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики.