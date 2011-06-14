В списке кандидатов на место Азарова - новая фамилия

Власть рассматривает четыре кандидатуры на должность премьер-министра в случае отставки действующего главы правительства Николая АЗАРОВА.

Об этом пишет газета "Сегодня" (№ 127 от 14 июня) со ссылкой на собственные источники.

"Раньше можно было сказать, что правительство работает не очень хорошо, но оно забирало как бы на себя общественный негатив от Президента. Но нынче уже правительство негатив Президенту передает. Оно становится токсичным активом (токсичный актив - сленговое выражение инвесторов времен кризиса 2008 года, который обозначал неликвидные ценные бумаги, от которых нужно избавиться как можно скорее любым способом)", - цитирует газета слова высокопоставленного источника в Партии регионов.

По информации издания, в настоящее время рассматриваются такие кандидатуры, как первый вице-премьер Андрей КЛЮЕВ, вице-премьер Борис КОЛЕСНИКОВ, глава Нацбанка Сергей АРБУЗОВ и губернатор Днепропетровской области Александр ВИЛКУЛ.

"К ВИЛКУЛУ, как говорят, в последнее время сильно благоволит Президент. Также, что любопытно, ВИЛКУЛ сейчас рассматривается как один из кандидатов на пост вице-премьера по ЖКХ. Но в правительстве не особо верят, что днепропетровский губернатор согласится на эту должность, полагая, что ее займет губернатор Черкасской области Сергей ТУЛУБ", - пишет "Сегодня".

Кроме того, газета сообщает о возможной отставке министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА. "Его отставка вероятна (хотя, как и в случае с АЗАРОВЫМ, не 100%). Причем рассматривается вариант введения поста гуманитарного вице-премьера, на который сейчас как раз ищут кандидата", - уточняет издание.