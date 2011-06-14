Нардепы подумывают поработать сверхурочно

В Верховной Раде Украины на протяжении 29 и 30 июня и 1 июля могут состояться дополнительные пленарные заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий вопрос обсуждался сегодня во время Согласительного совета.

В частности, как отметил лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, у него прошли консультации с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, во время которых обсуждался вопрос о возможном изменении графика работы парламента.

По словам А.ЕФРЕМОВА, это обусловлено тем, что не все вопросы, внесенные правительством, включены в повестку дня.

Лидер фракции Партии регионов отметил, что именно поэтому, если будет потребность, целесообразно было бы провести дополнительные пленарные заседания.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН напомнил, что до конца текущей сессии осталось две пленарные недели, в частности, парламент работает в пленарном режиме с 14 по 17 июня и с 5 по 8 июля, а с 20 по 24 июня и с 29 июня по 1 июля депутаты работают во фракциях и комитетах, а также в избирательных округах.

В.ЛИТВИН отметил, что состоятся дополнительные консультации лидеров фракций, на которых и будет решен вопрос относительно возможности проведения дополнительных пленарных заседаний 29-30 июня и 1 июля.

Председатель ВР обратился к депутатам с просьбой сформировать перечень вопросов, которые нуждаются в немедленном рассмотрении.