Наливайченко нашел «альтернативу русскому миру»

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО призвал поддерживать молодежные организации и их инициативы.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил во время встречи с молодежью в Ивано-Франковской области.

«Мы должны поддержать молодых активных людей в их украинских делах, чтобы власть поняла, что мы не собираемся сдавать позиции», - сказал он.

По мнению В.НАЛИВАЙЧЕНКО, именно благодаря обновлению политики, прихода в нее молодых патриотов в Украине будет запрещена коммунистическая партия и коммунистическая идеология. «Есть альтернатива «русскому миру» - это наш украинский мир и наша украинская молодежь», - сказал он.

При этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что поддержка не означает зависимости молодежных организаций от политиков. «Наша задача – быть партнерами. Не возглавлять молодежь, не создавать «комсомол», а дать молодым людям возможность реализовать свои инициативы», - сказал политик и призвал молодежь творить украинское дело, не бояться и быть уверенными в своих силах.

Также председатель политсовета «Нашей Украины» призвал молодежные общественные организации приобщиться к общественному комитету защиты честных выборов, чтобы не допустить искажения волеизъявления граждан.

Председатель политсовета «Нашей Украины» В.НАЛИВАЙЧЕНКО, находясь на Прикарпатье, встретился с представителями молодежных общественных организаций. Участие во встрече приняли 22 молодежных организации, активисты самоуправления четырех вузов и общественных организаций из всей области.

В этот день политик также побывал в Тернопольской области, где присоединился к участникам фестиваля в Бережанском замке.