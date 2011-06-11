Ющенко знает самую большую ошибку нынешней власти

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что самой большой ошибкой нынешней власти является выполнение газовых контрактов, подписанных экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время пребывания в Сумской области.

«Самая большая ошибка этой власти это то, что она приняла к выполнению соглашение, которое подписала ТИМОШЕНКО», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, у этой власти было больше всего оснований заявить, что эти договоренности являются незаконными и не отвечают национальным интересам. «О чем там договаривались ПУТИН и ТИМОШЕНКО, уже сегодня ощущают 46 млн. человек, поэтому принимать это к выполнению, значит, быть хохлом. Это неправильно», - подчеркнул бывший Президент.

Он считает, что эта первая ошибка повлекла за собой и другие, в том числе и подписание Харьковских соглашений, главной целью которых было «забрать у Украины еще на 25 лет кусок земли». «Это серия серьезных ошибок, забравшая самые существенные козыри, которые были у нынешней власти», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, нет смысла сегодня вести дискуссии о газе, поскольку неудачные переговоры относительно газа – это следствие непродуманной, слабой и малорусской политики. «А ездить с поклоном в Москву… Туда ездил Мазепа, туда ездил Калнышевский, и ответ был всегда один – нужно научиться быть представителем сильной нации. Тогда можно с легкостью решать газовые проблемы. Газ – это отголосок от политики. Это, к сожалению, не экономическая категория», - сказал В.ЮЩЕНКО.