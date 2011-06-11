Французский эксперт: цена на газ для Украины очень завышена

Эксперт Французского института внешних отношений по вопросам стран СНГ Доминик ФИН прогнозирует, что Украина и Россия смогут достичь “оригинального” компромисса в экономической сфере относительно формирования цены на газ.

Об этом он сказал в интервью радио «Свобода».

“Думаю, что впоследствии появится какое-то соглашение относительно транзита российского газа или относительно других российских интересов – причем экономических, поскольку власть Украины видела какой шок вызвали Харьковские соглашения. Впрочем, компромисс может быть очень оригинальный и новаторский”, - отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что цена на российский газ для Украины таки очень завышенная

“Вероятно, следует ожидать нового компромисса, поскольку газовые цены для украинцев в настоящее время действительно очень завышены по сравнению с другими, и, учитывая рыночные цены на нефть, и дальше будут расти. Я не думаю, что этот компромисс будет задевать суверенитет Украины, хотя мы видели колебание ЯНУКОВИЧА относительно возможного вступления в Таможенный союз с Россией. Теперь мы увидели, что он не готов заходить так далеко – к членству в этом объединении”, - отметил Д.ФИН.

По мнению эксперта, цена на газ – чрезвычайно важный элемент внутренней и международной политики Украины. “От этого зависят экономика, семейные бюджеты и прибыли украинской промышленности, не говоря уже об интересах находящихся вокруг Президента”, - отметил Д.ФИН.