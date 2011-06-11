Азаров: Россия признала, что цена газа для Украины выше, чем у соседей

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Россия в ходе переговоров по газу согласилась с тем, что из-за действующей формулы, заложенной в контрактах, цена на российское топливо для Киева выше, чем для соседних стран.

"Главный результат переговоров позитивный, премьер-министр России согласился с тем, что формула дает для Украины цены на газ гораздо выше, чем у наших соседей", - сказал Азаров в пятницу в эфире Первого национального телеканала.

Украинский премьер отметил, что на переговорах председатель правительства РФ Владимир Путин оперировал другими показателями цен российского газа для стран-потребителей.

"Поэтому мы договорились не откладывать дело на долгий срок, а в ближайшее время прояснить ситуацию, связанную вот с таким разночтением", - добавил Азаров.

В минувшую среду Азаров поручил министерству энергетики и угольной промышленности проанализировать контракты российского "Газпрома" на поставки газа в европейские страны, чтобы доказать невыгодность действующего газового соглашения Украины с РФ, замечает РИА "Новости".