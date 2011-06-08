Кендзер: горе-мэр воюет с украинским языком вместо решения проблем Одессы

Народный депутат от партии «За Украину!» Ярослав КЕНДЗЕР требует от Генеральной прокуратуры опротестовать решение городского председателя Одессы Алексея КОСТУСЕВА и Одесского горисполкома относительно лишения всех 124 школ города статуса украиноязычных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «За Украину!», Я.КЕНДЗЕР отметил: «Сегодня одесситы не имеют права бесплатно зайти на пляж, поскольку местная власть отдала их в аренду крупному бизнесу. А дети вынуждены купаться в фонтанах, поскольку главная задача городского председателя - борьба с украинским языком. Языком, который в Одессе нуждается в защите».

«Вместо реформы коммунального хозяйства и ремонта канализации и дорог, этот горе-мэр разрабатывает концепцию развития русского языка, при этом объявив войну украинскому языку», - подчеркнул депутат.

По мнению Я.КЕНДЗЕРА, «действия мэра Одессы граничат с ксенофобией и расизмом».