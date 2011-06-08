Янукович: очевидно, что за некоторые преступления сажать не стоит

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает необходимым внести изменения в Уголовный кодекс Украины с целью декриминализации некоторых экономических преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на заседании Национального антикоррупционного комитета.

«Мы не должны оставлять вне поля зрения вопросы усовершенствования Уголовного кодекса Украины. Очевидным является то, что некоторые преступления в сфере экономики должны быть декриминализированные путем смягчения ответственности и возможности применения наказания, не связанного с лишением свободы, так, как это делается в большинстве ведущих стран мира», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что уже почти готов проект нового Уголовно-процессуального кодекса, который проработан ведущими научными работниками государства. По словам Президента, в ближайшее время будет создана рабочая группа по вопросам реформирования уголовного законодательства и принято решение о направлении проекта закона в Венецианскую комиссию для предоставления выводов о соответствии европейским принципам и стандартам.