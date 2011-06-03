Янукович сетует: некоторых руководителей приходится «толкать в одно место»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ открыл заседание Совета регионов в Крыму, на повестке дня которого три вопроса.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент сообщил, что планируется обсудить вопрос предупреждения проявлений радикализма и гражданской нетерпимости в Украине.

Второй вопрос – реализация эффективной государственной программы и стратегия социально-экономического развития Крыма.

Также участники заседания обсудят состояние пожарной безопасности в регионах страны.

В.ЯНУКОВИЧ потребовал от руководителей областей активнее привлекать инвесторов в свои регионы.

«У меня есть четкое представление, кто из глав областей занимается этим вопросом, а кто нет», - сказал глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ заявил, что некоторых руководителей приходится «толкать в одно место».

Глава государства также предложил провести осенью выставку инвестиционной привлекательности регионов, где каждый из них сможет продемонстрировать свои возможности.