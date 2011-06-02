Любомир Гузар презентовал свою аудиокнигу «Общество и власть»

Бывший предстоятель Украинской греко-католической церкви Любомир ГУЗАР презентовал свою новую аудиокнигу «Общество и власть».

Презентация состоялась сегодня в информационном агентстве УНИАН.

Это первая часть трилогии под общим названием «Общество». Аудиокнига построена в форме интервью, издана на двух CD-дисках. Начальный тираж – 5 тысяч экземпляров. Беседу с Л.ГУЗАРОМ ведет народный депутат Леся ОРОБЕЦ. Автором предисловия к книге стал президент Украинской ассоциации религиозной свободы Виктор ЕЛЕНСКИЙ.

По словам Л.ГУЗАРА, он избрал тему о власти, потому что это «очень важный элемент в жизни общества».

«Власть нужно максимально положительно использовать. Я не говорю, что власть – что-то плохое. Напротив – это что-то очень хорошее. В книге я говорю о том, что политика и власть – одно из наиболее уважаемых занятий, потому что человек, исполняя власть, может сделать очень много добра. И должен делать добро, понимая, что власть – это едва ли не наивысшая и не наилучшая форма служения. С другой стороны – при исполнении власти есть также опасности – можно злоупотреблять ею», – объяснил бывший глава УГКЦ.

По его предположению, быть при власти тяжело, потому что «нужно уметь дать себе совет в очень сложных обстоятельствах жизни». «От власти требуется большая мудрость, чтобы порой в очень сложных обстоятельствах сохранить то, что является основным для человека. Часто власть, не пытаясь углубиться в ситуацию, не пытаясь ее познать всесторонне, очень часто ошибается. То есть, не только нужно быть умным и добрым, но и мудрым», – заметил Л.ГУЗАР.

Он выразил удовлетворение тем, что сделал «небольшой вклад в дискуссию на эту очень важную тематику».

Л.ОРОБЕЦ, которая также присутствовала на презентации, сказала, что еще ни к одному общению в жизни так не готовилась.

«Мы еще за полтора месяца думали, какие вопросы осмелимся задать. Вопросы были также от блогеров и пользователей социальных сетей. Книга соответствует своему названию, потому что общество ставит вопрос о власти, и порой получает неожиданно острые ответы», – отметила депутат.

По ее словам, например, на вопрос, могут ли политики быть хуже своего народа, Л.ГУЗАР ответил, что могут, и есть этому примеры.

Как сказала Л.ОРОБЕЦ, ключевым акцентом книги является то, что власть, в понимании Блаженнейшего, – это служение. «Напоминаю, что слово «министр» происходит от английского слова «ministry», что в переводе означает «служение». У нас часто об этом забывают. Как иначе, как не ответственностью перед Богом, заставить политика служить своему народу. С другой стороны – странно ожидать от политика служения Богу, если сызмальства его учили, что «бога нет». И от него нельзя откупиться даже хорошими связями в Администрации Президента», – резюмировала Л.ОРОБЕЦ.

В.ЕЛЕНСКИЙ отметил: «Блаженнейший говорит о власти, которую нужно контролировать, которую нужно видеть насквозь и на которую нужно постоянно давить. Это также книга о человеке и его ответственности за свой выбор, потому что он не вправе никому передоверить этот выбор».

Аудиокнигу «Общество и власть» можно будет приобрести в храмах УГКЦ по всей Украине. Также книгу можно заказать, воспользовавшись услугами Интернет-магазина nashformat.ua («Наш формат»). Магазин «Нашего формата» есть во Львове, Ивано-Франковске и Киеве. На сайте nashformat.ua можно оформить заказ на все аудиокниги Л.ГУЗАРА, а также узнать адреса и телефоны магазинов «Наш формат».