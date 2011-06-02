Социология: Янукович - 31,1%, Яценюк - 26,5%, Ю.Тимошенко – 21,6%

По результатам социологического исследования «общественно-политические ориентации украинских граждан», сегодня в пятерку политиков, которые пользуются наибольшим доверием граждан, входят В.Янукович, А.Яценюк, Ю.Тимошенко, С.Тигипко и В.Литвин. Лидером симпатий является В.Янукович: ему „полностью” или „в основном” доверяют 31,1% опрошенных. В той или иной степени доверяют А.Яценюку – 26,5% респондентов, Ю.Тимошенко – 21,6%, С.Тигипко – 21,0%, В.Литвину – 20,2%.

Исследование проводилось Центром социальных исследований “София” с 21 по 27 мая в 2011 г.

Невзирая на критику правительства со стороны оппозиции, в обществе сохраняется значительный ресурс надежд, что власть способна изменить ситуацию в стране к лучшему. Значительная часть (40,6) опрошенных считает, что активные действия Президента и правительства позволят изменить экономическую ситуацию к лучшему. В то же время каждый пятый (20,0%) респондент придерживается мнения, что изменить ситуацию смогут только активные протесты населения. Менее всего (17,2%) респондентов возлагают надежды на нынешнюю оппозицию, на то, что приход ее представителей к власти изменит ситуацию к лучшему. (Еще 10,9% опрошенных указали другие варианты ответа, а 11,3% - не определились с ответом).

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, то наилучшие шансы попасть в парламент имели бы Партия регионов, ВО «Батьківщина» „ Фронт змін”, Партия „ Сильна Україна ”, КПУ, ВО „Свобода” и Партия “Удар Виталия Кличко”. Среди респондентов, которые будут принимать участие в выборах за Партию регионов готовы проголосовать 23,8%, за «Батьківщину» - 16,5%, проголосовали бы за „ Фронт змін ” – 10,7%, за Партию „Сильна Україна” готовы отдать свои голоса – 6,2% опрошенных, за КПУ – 6,0%, ВО „Свобода” имела бы шанс получить – 5,6%, Партия “Удар” может рассчитывать на – 3,3% избирателей. Другие партии имеют меньше 3,0% сторонников (в каждом отдельном случае).

В украинском обществе преимущественно негативно восприняли решение некоторых местных советов западных областей, которые запрещают использование красных флагов с советской символикой. Две трети (64,9%) опрошенных негативно восприняли решение Львовского областного совета, а также Львовской, Луцка и Ивано-Франковской городских советов о недопустимости использования красных флагов с советской символикой, в том числе - во время празднования Дня Победы. Положительно отнеслись к этому решению только 23,1% респондентов. (Не определились с ответом – 12,0%).

Большинство (57,5%) опрошенных возлагают ответственность за столкновения, которые произошли во Львове 9 мая или на представителей политических сил, которые препятствовали возложению цветов к могилам павших советских воинов, рвали и сжигали красные флаги, или на местную власть, которая своим запретом использовать красные флаги спровоцировала эти столкновения. Лишь 13,3% респондентов возлагает вину за столкновение на представителей политических сил, которые использовали советскую символику во время празднования Дня Победы. Часть опрошенных возлагают ответственность за конфликт на центральную власть (14,3%) или на правоохранительные органы (5,1%). (Не определились с ответом или указали другие варианты ответа – 9,8% респондентов).