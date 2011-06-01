БЮТ: Генпрокуратура эксплуатирует совершенно бесправных судей

Генеральная прокуратура пытается снять с себя ответственность за «масштабные и дерзкие политические репрессии в Украине» и переложить всю ответственность на судей.

Об этом заявила заместитель председателя фракции «БЮТ-Батьківщина», министр юстиции оппозиционного правительства Елена ШУСТИК, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Суд в Украине существует только фактически, поскольку судебную власть уничтожила так называемая судебная реформа», - сказала она.

Е.ШУСТИК отметила, что суды сегодня работают в ручном режиме и полностью зависимы от власти.

«Высший совет юстиции, который в большинстве состоит из представителей действующей власти, вопреки Конституции назначает нужных людей на административные должности. Уже сменили 139 руководителей судов. Ротация кадров традиционно проходит с востока на запад без учета специализации, инстанционности судов. Это похоже на назначение надзирателей над судьями», - отметила она.

По ее мнению, показательные увольнения 19 судей всех уровней – от районного до Верховного Суда за нарушение присяги - окончательно лишили судей независимости.

«Измененный большинством вопреки Конституции закон стал удачной инструкцией по захвату судебной власти, а судьи – инструментом для воплощения политических замыслов. Режим беззакония и вседозволенности в Украине легализируется решениями судов, вынесенных именем Украины. Судебную власть поставили на колени и уничтожили как независимую ветвь власти с единственной целью – руками судей уничтожать политических оппонентов», - подчеркнула Е.ШУСТИК.

Самый красноречивый пример этого, отметила она, – попытка ареста лидера «Батьківщини» Юлии ТИМОШЕНКО.

«Прокуратура подстраховала себя решением Печерского суда. И если бы не послы европейских стран – неизвестно, как могло сложиться», - отметила она.

Народный депутат также добавила, что Генпрокуратура обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в якобы злоупотреблении правом на ознакомление с материалами уголовного дела.

«Под конкретную ситуацию большинство приняло закон, которым опять же через суд можно установить сроки ознакомления с делом. Однако когда прокуратура злоупотребляет правом, фальсифицирует дела, не принимает во внимание выводы международных независимых аудиторов, выводы ею же заказанных экспертиз, то никакие меры не принимаются. Сам генеральный прокурор, игнорируя закон, не отвечает на официальные обращения лидера «Батьківщини». Это и является настоящим злоупотреблением правом», - резюмировала Е.ШУСТИК.