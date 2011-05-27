Янукович напомнил выпускникам о первых друзьях и первой любви

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил школьников с праздником Последнего звонка и посоветовал ставить самые высокие цели и уверенно достигать их.

Об этом говорится в обращении Президента Украины по случаю Всеукраинского праздника Последнего звонка.

Обращаясь к выпускникам, глава государства сказал: «Сегодня в вашей жизни произошло чрезвычайно важное событие. Последний школьный звонок известил вам о начале нового взрослого пути». Он отметил: «Школьные годы - незабываемые. Первые друзья, первая любовь, первые уроки – как школьные, так и жизненные. Вспоминая эти светлые дни, у каждого из нас, независимо от возраста, становится теплее на душе. Ведь все мы родом из детства».

«Впереди - большой путь. Сейчас перед вами открыты все двери. Ставьте себе самые высокие цели и уверенно достигайте их. Ведь именно вы уже через 10 лет будете определять судьбу Украины», - подчеркнул глава государства в своем обращении.

Отдельно он поздравил родителей, учителей и всех педагогов. «Сегодняшние выпускники росли у вас на глазах. И вашими усилиями стали вполне сформированными личностями. Благодарю вас за эту тяжелую и очень ответственную работу», - сказал В.ЯНУКОВИЧ и пожелал всем крепкого здоровья и уверенности в собственных силах, широкой и счастливой жизненной дороги.