Мартынюк заложил ”неполномочных” нардепов: а путевки они хотят

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины V созыва Адам МАРТЫНЮК заявляет, что ряд народных депутатов-оппозиционеров, несмотря на досрочное прекращение полномочий, написали заявления на получение путевок в санаторно-курортные заведения за счет парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАРТЫНЮК заявил сегодня во время пленарного заседания ВР.

«Депутатские полномочия сложили и работать не хотят. Но отдыхать за счет Верховной Рады и за счет тех, кто платит налоги, хотят», - сказал А.МАРТЫНЮК.

В частности, по его словам, заявления на получение путевок написали Евгений ГИРНЫК, Олег ГУМЕНЮК, Вячеслав КОВАЛЬ, Михаил ПОЖИВАНОВ, Зиновий ШКУТЯК (все - «Наша Украина»), Валентин ЗУБОВ, Олег ЛЯШКО, Андрей КОЖЕМЯКИН, Юрий ОДАРЧЕНКО, Евгений ШАГО, Андрей ШКИЛЬ, Владимир ЯВОРИВСКИЙ, Андрей ВЕРЕВСКИЙ, Виталий ЧУДНОВСКИЙ (все - БЮТ) и ряд других.

«Пишут одно, говорят другое, а делают абсолютно противоположное», - сказал А.МАРТЫНЮК.