Верховная Рада накупила ксероксов - по три штуки на каждого нардепа
13:26, 24 мая 2011Политика
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Всего отдали больше миллиона
Управление делами Верховной Рады Украины закупило ксероксов на сумму свыше 1 млн. грн.
Об этом сообщается на веб-портале государственных закупок.
В частности на открытых торгах было закуплено 1054 единицы оборудования копировально-множительного и другого конторского оборудования (узлы и принадлежности для фотокопирующих аппаратов). Торги были проведены 16 мая 2011 года. Победителем торгов стала ООО «Компания Глория ЛТД.», которая получила за эту операцию сумму 1020677.16 грн.
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