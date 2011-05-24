Верховная Рада накупила ксероксов - по три штуки на каждого нардепа

Управление делами Верховной Рады Украины закупило ксероксов на сумму свыше 1 млн. грн.

Об этом сообщается на веб-портале государственных закупок.

В частности на открытых торгах было закуплено 1054 единицы оборудования копировально-множительного и другого конторского оборудования (узлы и принадлежности для фотокопирующих аппаратов). Торги были проведены 16 мая 2011 года. Победителем торгов стала ООО «Компания Глория ЛТД.», которая получила за эту операцию сумму 1020677.16 грн.