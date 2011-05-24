Кузьмин сказал, когда Тимошенко пойдет домой

Первый заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН заявляет, что лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО после проведения следственных действий не будет задержана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.КУЗЬМИН сообщил журналистам.

«Сейчас проводятся следственные действия, после завершения которых Юлия Владимировна пойдет домой», - сказал Р.КУЗЬМИН.

Журналисты начали задавать вопросы Р.КУЗЬМИНУ, когда тот вышел из здания Генеральной прокуратуры. Однако он отказывался отвечать на вопросы, и, чтобы услышать эту единственную фразу от первого заместителя генпрокурора, журналисты сопровождали Р.КУЗЬМИНА больше квартала.