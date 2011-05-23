В среду, 25 мая, в 11:00 в Киеве, в Институте Горшенина, состоится круглый стол «Отмена моратория на продажу земли: угроза или возможность?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Отмена моратория на продажу земли: за и против.

2. Роль Украины в условиях вероятного мирового продовольственного кризиса.

Участники круглого стола:

1. Сергей СВЯТКО – советник министра аграрной политики Украины, директор ГП «Земельный фонд».

3. Владислав ЛУКЬЯНОВ – народный депутат Украины (ПР).

4. Владимир ЯВОРИВСКИЙ – народный депутат Украины (БЮТ).

5. Евгений БЕРДНИКОВ – начальник Департамента нормативно-правового обеспечения развития земельных отношений Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

6. Константин БОНДАРЕНКО – заместитель главы партии «Сильная Украина».

7. Вадим ДЕНИСЕНКО – главный редактор еженедельника «Комментарии».

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