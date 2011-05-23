Тимошенко сама напросилась на визит в ГПУ (фото)

Бывший премьер-министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО 24 мая в 10.00 посетит Генеральную прокуратуру для участия в следственных действиях в рамках возбужденного против нее уголовного дела по поводу газовых соглашений 2009 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь экс-премьера Марина СОРОКА.

"Юлия ТИМОШЕНКО известила Генеральную прокуратуру, что по состоянию здоровья уже может принимать участие в следственных действиях. Сегодня по собственной инициативе ее защитник Сергей ВЛАСЕНКО посетил Генпрокуратуру, чтобы получить повестку на вызов Юлии ТИМОШЕНКО", - сказала М.СОРОКА.

По ее словам, в соответствии с повесткой, Ю.ТИМОШЕНКО посетит Генпрокуратуру завтра, 24 мая, в 10.00. "В это время Юлия ТИМОШЕНКО посетит Генпрокуратуру", - отметила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе Ю.ТИМОШЕНКО из-за болезни не могла явиться для проведения следственных действий в рамках уголовного дела.

Фото - с сайта Украинской правды