ЕС назначил кураторов по делу Луценко

Жена экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Ирина ЛУЦЕНКО заявляет, что ЕС назначил кураторов по делу ее мужа от Швеции и Финляндии.

Об этом она сказала в интервью «Газете по-киевски» (№49).

На вопрос, как реагируют международные институции на дело Ю.ЛУЦЕНКО, его жена ответила: «Немцы пишут, англичане… Интересуется этим вопросом Госдепартамент США и посольства, представители дипмиссий постоянно встречаются с нами, отражают эти беззакония в докладах своим властям. Евросоюз назначил кураторов по нашему делу от Швеции и Финляндии».

«Снежный ком нарастает. Для Европы причины ареста ЛУЦЕНКО - непризнание вины, дача интервью и медленное чтение дела – дикость. И то, что в рекордный срок – всего за два месяца, Европейский суд начал рассматривать наше заявление, тому доказательство. Обычно там ждут годами», - добавила И.ЛУЦЕНКО.

Отвечая на вопрос, сколько еще Ю. ЛУЦЕНКО может продержаться без пищи, И.ЛУЦЕНКО сказала: «Каждый день медики просят меня повлиять на мужа, чтобы он поел. Организм поддерживают капельницами, но это не может продолжаться бесконечно. Врачи не говорят прямо: еще столько-то до смерти, никто не знает, чем это может закончиться. Но даже в СИЗО его не кормили силой, два раза он сам выпил по полстакана смеси для голодающих».