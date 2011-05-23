НКЗУ просит Луценко сохранить жизнь и силы для борьбы

Народный комитет защиты Украины просит судей, которые будут рассматривать дело бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, проявить гражданское мужество и исходить в своих решениях не из указаний Администрации Президента Украины, а действовать по требованиям закона, следовать зову совести и справедливости.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении НКЗУ.

Как подчеркивают авторы заявления, “почти полгода без каких-либо весомых оснований содержится под стражей член Народного комитета защиты Украины, экс-министр внутренних дел, оппозиционер Юрий ЛУЦЕНКО. Для целого мира понятно, что это откровенная месть Ю.ЛУЦЕНКО за его деятельность как одного из лидеров Помаранчевой площади, а в последнее время – принципиального оппозиционного деятеля”.

По словам членов НКЗУ, “преступный режим привел к тому, что в Украине впервые после коммунистических времен появились политические узники, разворачивается широкомасштабная кампания преследования, травли тех, кто не принимает «генеральную линию» Партии регионов и их сателлитов, свертываются основные достижения демократии”.

В связи с этим НКЗУ просит международную общественность усилить свое внимание к “противоправной деятельности, которую развернула нынешняя власть Украины, усилить давление на Виктора ЯНУКОВИЧА с требованием гарантирования гражданских прав и свобод в нашей стране”.

Также авторы заявления обращаемся к Ю.ЛУЦЕНКО с просьбой прекратить голодовку, “ведь, как выяснилось: для этой власти жизни человека ничего не значит. В этих условиях главное – сохранить жизнь и силы для дальнейшей политической борьбы”.

“Народный комитет защиты Украины требует от власти прекратить беззаконие и освободить Ю.ЛУЦЕНКО, сменив меру пресечения на подписку о не выезде. Репрессии и примитивная месть не остановят падения доверия граждан к этой власти, не объединят страну и не сделают ее граждан богаче”, - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 11.00 должно начаться предварительное заседание в Печерском райсуде, который должен рассматривать дело Ю.ЛУЦЕНКО по существу.

По данным “Народной самообороны”, Ю.ЛУЦЕНКО уже доставили из Киевской больницы скорой помощи в Печерский райсуд.

Судебное заседание решено сделать закрытым, поскольку якобы будет рассматриваться один из томов уголовного дела, который является секретным.