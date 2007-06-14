Суд приостановил действие решения съезда БЮТ

Днепровский районный суд Киева 13 июня приостановил действие решения межпартийного съезда БЮТ от 2 июня 2007 года о досрочном прекращении полномочий депутатов Киевсовета, избранных по списку БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время пресс-конференции перед началом пленарного заседания Киевсовета заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

По его словам, решение суда принято по иску депутата Киевского городского совета, избранного по списку БЮТ, Александра ДАНИЛОВА.

О.ДОВГИЙ отметил, что согласно данному решению суда, БЮТ запрещено совершать любые действия, касающиеся выполнения решения межпартийного съезда Блоку относительно лишения мандатов депутатов городского и районных советов. Также запрещено Киевской городской территориальной избирательной комиссии и Центральной избирательной комиссии совершать какие-либо действия во исполнение решений съезда БЮТ от 2 июня, сказал он.

«Таким образом, цель проведения мной этой пресс-конференции –это сообщить вам, что никаких правовых оснований считать или оспаривать легитимность нашего пленарного заседания и легитимность действий мандатов отдельных членов разных фракций, избранных по списку БЮТ, нет», - подчеркнул О.ДОВГИЙ.

Он призвал депутатов вести себя сегодня на заседании Киевсовета цивилизовано и не прибегать к действиям, которые будут препятствовать работе и принятию решений.

Как сообщал УНИАН, 2 июня съезд БЮТ принял решение о прекращении полномочий 15 депутатов Киевсовета, прошедших по спискам Блока, но не вошедших в фракцию БЮТ в городском совете.

В связи с этим фракция Блока Тимошенко в Киевсовете требует от председателя Киевсовета Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО не допустить на завтрашнюю сессию людей, чьи полномочия как депутатов от БЮТ прекращены.

Также БЮТ требует от прокурора города Киева принять меры по недопущению принятия решений Киевским городским советом при участии лиц, полномочия которых досрочно прекращены.

В случае принятия решений во время сессии Киевсовета при участии лиц, утративших свои депутатские полномочия, фракция БЮТ в Киевсовете будет оспаривать в судах такие решения, а также “противозаконные действия” Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.