Ющенко заговорил о делах Луценко и Тимошенко

Экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет неадекватными действия правоохранительных органов в отношении содержания под стражей экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом он сказал во время общения с журналистами сегодня.

Экс-президент отметил, что не хочет касаться сути обвинений, которые выдвигаются против ЛУЦЕНКО, поскольку с этим должны разбираться следствие и суд, но способ задержания, который был применен к ЛУЦЕНКО, по его мнению, является неадекватным. «Я не хочу комментировать содержание самого дела, но я считаю, что мера пресечения, которая применена к ЛУЦЕНКО, не адекватна обстоятельствам. Он мог быть на свободе, мог сотрудничать со следствием, давать надлежащие показания и сотрудничать с Генеральной прокуратурой и судом», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, если у Генеральной прокуратуры и были основания для содержания под стражей Ю.ЛУЦЕНКО, то она не доказала это аргументировано и, по его мнению, это является самой большой проблемой, почему сегодня существуют полярные точки зрения относительно этого дела.

В то же время он отметил, что есть большие претензии к самому ходу следствия. Именно поэтому, отметил В.ЮЩЕНКО, его партия «Наша Украина» и выступала с заявлениями, что не может разделять такой характер ведения следствия. «Человек на свободе сможет лучше отстоять свои права, чем за решеткой», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Подобное отношение у него и к делу, возбужденному против Юлии ТИМОШЕНКО.

Он считает, что не нужно ограничивать человека в свободном передвижении, и решение о ее виновности или невиновности должен вынести исключительно суд.

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что если говорить в общих чертах, не привязываясь к конкретным делам против украинских политиков, нужно понимать, что государство должно бороться с коррупцией. Он подчеркнул, что коррупция существует исключительно там, где действует власть, чиновник. А в Украине очень часто какие-либо попытки бороться с коррупцией натыкаются на заявления о политическом преследовании оппонентов. «Вы являетесь свидетелями того, как следствие (в США – УНИАН) действует с главой МВФ. У нас бы сразу говорили, что это политическое преследование, потому что он хотел стать кандидатом в президенты», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что в мире другие подходы, и все хотят сначала получить ответ «не через политику, а через следствие и суд».

Отвечая на вопрос, известно ли ему что-либо по поводу открытия против Ю.ЛУЦЕНКО еще одного уголовного дела, которое связано с делом об отравлении В.ЮЩЕНКО, экс-президент заметил, что, насколько ему известно, бывшему руководителю МВД инкриминируют то, что он дал указание проводить внешнее наблюдение якобы в рамках дела об отравлении, а по сути это наблюдение, вроде бы, было за определенными политическими силами. «Я так понимаю эту позицию, речь идет о наружке, и как она использовалась – или она использовалась по делу следствия по отравлению, или использовалась в каком-то другом плане», - сказал В.ЮЩЕНКО.