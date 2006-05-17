Ющенко встретился с Тимошенко: переговоры возобновились

Один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ заявляет о возобновлении переговорного процесса о создании коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в интервью журналистам он заметил, что вчера, 16 мая, был фактически возобновлен переговорный процесс между тремя политическими силами. “Во всяком разе сегодня и Юлия ТИМОШЕНКО, и Александр МОРОЗ, и, насколько я знаю, один из лидеров «Нашей Украины», скорее всего, это Роман БЕССМЕРТНЫЙ должны встретиться, чтобы продолжить переговоры», - заявил А.ТУРЧИНОВ.

Он подчеркнул, что, по его мнению, «тот демарш («Нашей Украины» - УНИАН), который был вчера засвидетельствован прессой, он является слишком деструктивным». При этом А.ТУРЧИНОВ выразил надежду, что руководство «Нашей Украины» и в дальнейшем будет работать над созданием коалиции. Он подчеркнул, что политические силы слишком близко подошли к созданию коалиции. В частности, он напомнил о том, что проект коалиционного соглашения практически готов.

Отвечая на вопрос, будет ли БЮТ выполнять требование “Нашей Украины” и дезавуировать заявление относительно спикерства Александра МОРОЗА, А.ТУРЧИНОВ отметил, что «мы никому ничего дезавуировать не должны». Он подчеркнул, что БЮТ работает в пределах договоренностей. «Никаких заявлений ни Ю.ТИМОШЕНКО, ни А.МОРОЗ не делали, которые могли бы навредить формированию коалиции. Просто я чувствую, что кое-кто пытается спекулировать на каких-то комментариях относительно создания коалиции», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он также подтвердил, что вчера прошла встреча Ю.ТИМОШЕНКО и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. «Я считаю, что встреча была достаточно эффективной», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 16 мая руководитель юридического департамента “Нашей Украины” Роман ЗВАРИЧ заявил, что “Наша Украина” вынуждена приостановить свое участие в переговорном процессе о создании коалиции. В частности, по его словам, “вчера (15 мая – УНИАН) на переговорах с нашим партнерам – БЮТ и СПУ - я заявил о том, что в связи с неосторожными заявлениями и со стороны Юлии ТИМОШЕНКО, и со стороны Александра МОРОЗА, “Наша Украина” вынуждена приостановить свое участие в переговорном процессе”.

В то же время позже один из лидеров «Нашей Украины» Петр ПОРОШЕНКО заявил, что «Наша Украина» не выходила из переговорного процесса о создании коалиции, но требует дезавуировать заявления относительно распределения должностей премьер-министра и председателя Верховной Рады Украины. По мнению П.ПОРОШЕНКО, вынесение на сегодня вопроса о распределении должностей – “это фактически торпедирование или блокирование создания коалиции”.

Он также подтвердил, что 15 мая в “Нашу Украину” поступили предложения от БЮТ «с алгоритмом распределения должностей».