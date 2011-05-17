Перевозчикам настойчиво «рекомендуют» не везти людей в Киев

Общественные организации «Союз перевозчиков Украины» и «Союз водителей», поддерживая акцию «ВПЕРЕД», примут участие в Весеннем марше протеста, который состоится 19 мая под стенами Верховной Рады Украины в Киеве. Между тем, сегодня поступают сигналы из регионов, перевозчикам настойчиво «рекомендуют отказаться от участия в акции, угрожая «проблемами».

Об этом УНИАН сообщили в ОО «Союз водителей».

Поэтому «Союз перевозчиков Украины» и «Союз водителей» обращаются к ГАИ не препятствовать движению участников Весеннего марша протеста, а также к СМИ - способствовать объективному освещению хода подготовки к акции протеста.

«По словам многих перевозчиков, сейчас в разных уголках государства работники ГАИ «рекомендуют» им отказаться от участия в этой акции протеста, - утверждает председатель правления ОО «Союз водителей» Сергей ОВЧИННИКОВ. - Иначе предприниматели будут иметь проблемы с Госавтоинспекцией. Поэтому мы призываем работников ГАИ воздержаться от неправомерных действий и не препятствовать движению транспорта, который будет перевозить участников акции. Надеемся, что представители Госавтоинспекции будут выполнять только свои прямые обязанности по надзору за дорожным движением и не будут создавать искусственных надуманных преград для людей, которые намерены мирно выразить свой протест против действий властей, которая нарушает их конституционные права».

Общественные организации также обращаются к журналистам центральных и местных СМИ за поддержкой. Как говорится в сообщении, «сегодня они уничтожают предпринимателей - завтра возьмутся за вас. Журналисты! Мы ждем Вашей поддержки. От ваших объективных репортажей, информационных сообщений, теле- и радиосюжетов зависит будущее нашей страны. ДАВАЙТЕ покажем, что мы - народ! Защитим свои права и свободы вместе».

Авторы обращения просят представителей СМИ «обеспечить максимальное освещение выезда автобусов с митингующими в направлении Киева накануне 19 мая, по возможности сопровождать колонны, фиксировать незаконные действия представителей силовых органов, оперативно освещать все факты ограничения конституционных прав граждан в печати, по телевидению и радио, максимально использовать возможности Интернет».

«Помните! Сегодня власть не дает нам проявить свою гражданскую позицию - завтра они не дадут вам говорить правду», - отметил С.ОВЧИННИКОВ.

Как сообщалось, перевозчики ранее выдвинули властям конкретные требования, среди которых: разработать и утвердить Государственную программу развития пассажирского автомобильного транспорта, привести Закон Украины «Об автомобильном транспорте» в соответствие с требованиями Закона «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», а именно - отменить норму, которая предусматривает проведение рейдовых проверок, а также определить четкий и исчерпывающий перечень документов, необходимых при осуществлении того или иного вида перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Кроме того, перевозчики требуют обеспечить прозрачность, недопущение коррупции, создание равных условий участия в конкурсе частных перевозчиков (физических лиц) и автопредприятий, установить ответственность владельцев автостанций за предоставление некачественных услуг пассажирам и перевозчикам, а также за необоснованное поднятие тарифов на свои услуги.

Союз перевозчиков также считает необходимым срочно ввести адресную помощь пассажирам, которым законодательством Украины предоставлено право на льготный проезд. До введения этой помощи необходимо обеспечить своевременную и в полном объеме компенсацию потерь автомобильному перевозчику вследствие перевозки льготных категорий пассажиров и регулирования тарифов.

«Сейчас перевозчики ежедневно сталкиваются со значительным количеством проблем, связанных с несовершенством существующего автотранспортного законодательства, - отмечает президент ОО «Союз перевозчиков Украины» Валентин ДЕМЧУК. - Были проведены переговоры с руководством Министерства инфраструктуры Украины, в результате которых достигнуты предварительные договоренности по решению этих проблем. Поэтому эта акция пока иметь лишь предупредительный для власти характер. В случае невыполнения этих договоренностей в ближайшее время, мы будем вынуждены прибегнуть к бессрочным акциям протеста по всей стране».

Подробнее об акции «Вперед» можно узнать на сайте www.govpered.org.ua

Как сообщал УНИАН, 12-15 мая в городах Украины состоялись митинги в поддержку Всеукраинской общественной акции «Вперед». Митингующие протестуют против социально-экономической политики правительства, и выступают за принятие «Народной реформы» - пакета законопроектов, подготовленного по инициативе народного депутата Наталии КОРОЛЕВСКОЙ. На 19 мая в Киеве возле Верховной Рады запланирован общий Весенний марш протеста.