Адвокат Тимошенко: Луценко может умереть в ближайшее время

Народный депутат из фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергей ВЛАСЕНКО возлагает вину за состояние здоровья экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО на следователя Генеральной прокуратуры Сергея ВОЙЧЕНКО, который ведет дело бывшего главы МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО заявил сегодня на брифинге.

Он отметил, что Ю.ЛУЦЕНКО уже около 20 дней голодает.

«Я консультировался с врачами и могу отметить, что есть реальная опасность жизни Юрия ЛУЦЕНКО. Мы даже можем сказать, что Ю.ЛУЦЕНКО может умереть и может умереть в ближайшее время», - сказал он.

С.ВЛАСЕНКО обратился в Генпрокуратуру с просьбой изменить Ю.ЛУЦЕНКО меру пресечения, поскольку вчера ГПУ изменила меру пресечения председателю фракции Блока Черновецкого в Киевсовете Дмитрию КОМАРНИЦКОМУ, которого обвиняют в разбойном нападении.

«А ЛУЦЕНКО держат, доводя его, по сути, до завершения жизни, и я хотел бы обратиться непосредственно к следователю Генеральной прокуратуры ВОЙЧЕНКО, который ведет это уголовное дело. Уважаемый господин ВОЙЧЕНКО, если с жизнью Юрия ЛУЦЕНКО что-то случится - это Ваша личная ответственность», - сказал С.ВЛАСЕНКО.