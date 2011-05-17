В УНИАН расскажут, как увеличить продажи на 200%

Сегодня в агентстве УНИАН в рамках работы Лаборатории «Сделай себя сам» состоится мастер-класс Андрея КРЮЧКОВА на тему: «Как мотивировать сотрудников принимать новые идеи».

Как рассказал А.КРЮЧКОВ, в ходе мастер-класса его участники узнают о том, что необходимо для развития бизнеса, с чего и кого начинать изменения, как оценить риски и просчитать, не приведут ли новшества вместо увеличения прибыли к дополнительным проблемам, и как мотивировать персонал принять изменения.

По словам А.КРЮЧКОВА, его личный управленческий опыт, а также большой опыт консалтинговых проектов позволяют его клиентам регулярно достигать высоких бизнес-результатов: после внедрения системы достижения целей показатели роста продаж некоторых компаний превысили 200 %.

Время проведения мастер-класса – 17 мая, вторник. Начало в 19.00. Адрес – г. Киев, ул. Крещатик, 4.

Более подробно о записи на семинар можно узнать здесь.

Справка УНИАН: Андрей КРЮЧКОВ - профессионал в области управленческого консультирования и бизнес-обучения руководителей, учредитель компании SEVEN, сертифицированный бизнес-тренер, бизнес-консультант. Среди его клиентов - Ашан Украина, Мэтро Кэш энд Керри, АВК, УТЕЛ, Блиц-Информ, FFS, Первый Украинский Международный банк, Индекс-банк, Донгорбанк, УкрСиббанк, Ощадный банк Украины, Надра, страховые компании Кардифф, АКСА Украина, Страховые традиции, Европейский страховой альянс, «Альфа Страхование», Страховая группа ТАС и др.