Гузар призывает Луценко прекратить голодовку

Экс-глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Любомир (ГУЗАР) обратился к бывшему министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО с просьбой прекратить голодовку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Народная Самооборона», об этом говорится в письме Любомира ГУЗАРА к Ю.ЛУЦЕНКО.

“Много лет назад мы встречались во Львове, Вы меня посещали в Митрополичьих палатах. В последнее время слежу за тем, что с Вами делается. Не берусь делать какие-то анализы, поскольку в этих вопросах не чувствую себя компетентным, но из чисто христианских и человеческих взглядов хочу просить Вас остановить Вашу голодовку, поскольку она не находит надлежащего отклика у власти”, - отмечается в письме Любомира ГУЗАРА.

“Ваша жертва должна бы быть мощным средством пробуждения, но, к сожалению, духовная атмосфера, в которой живем, не дает на это много надежды. А жаль жизни. В наших обстоятельствах надо жить, чтобы надеяться на победу”, - сказал Любомир ГУЗАР, обращаясь к Ю.ЛУЦЕНКО.

Также Блаженнейший Любомир ГУЗАР сказал: “Мы посредине Пасхального периода, памяти о самой большой возможной победе, к которой нас приглашают. Те, которым казалось, что они победили, и всем безразличным зрителям пришлось пережить большую неудачу. Христос воскрес!”.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшем тяжелые последствия, и злоупотребление властью, совершенному работником правоохранительного органа.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.