Власть пугают социальным бунтом

Лидер ГО «Новый Киев», председатель Социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК убежден, что игнорирование требований всеукраинской акции «Вперед» приведет к социальному бунту в стране.

Как отмечается в комментарии, переданному агентству УНИАН пресс-службой З.ШКИРЯКА, гражданское объединение «Новый Киев» выступило соорганизатором акции «Вперед».

«Ситуация в стране сегодня критическая. Цинизм власти достиг апогея: социально-экономические реформы доведены до абсурда, малый и средний бизнес - уничтожены, большая часть населения страны очутилась на грани выживания. Акция «Вперед» - это наш последний ультиматум власти», - заявил З.ШКИРЯК.

По его словам, законодательные инициативы, разработанные Советом предпринимателей Украины и внесенные на рассмотрение Верховной Рады народным депутатом Наталией КОРОЛЕВСКОЙ, так и не были приняты властью к рассмотрению.

Кроме того, З.ШКИРЯК выразил уверенность, что требования акции будут усилены.

«Акция «Вперед» должна объединить все социальные слои населения Украины: от пенсионера до студента, от учителя до врача. Все, что сегодня делает власть, можно назвать геноцидом украинского народа. Они подстрекают людей по национальному признаку и побуждают к гражданскому конфликту, как это было во Львове», - заявил председатель СХП.

По словам З.ШКИРЯКА, “регионалы” заявляют, что оппозиция не предлагает ничего вместо существующего. “Но вот яркий пример - альтернатива в виде Народных реформ. Хотя я уверен, что диалог с нынешней властью бесперспективен», - прокомментировал З.ШКИРЯК.

Он добавил, что в случае игнорирования требований митинга 19 мая, “начнется всеукраинская мобилизация сторонников, которая обязательно перерастет в социальный бунт”, результатом которого станет свержение правящего режима.

Лидер ГО «Новый Киев» заявил: «Мы не собираемся больше вести односторонний диалог с властью. Мы хотим реальных изменений в стране, хотим, чтобы мнение миллионов украинцев было услышано”.

З.ШКИРЯК призвал всех, кому не безразлична судьба Украины, прийти 19 мая в 10.00 под стены Верховной Рады и защитить будущее страны.

Как сообщал УНИАН, о начале гражданской акции «Вперед» было объявлено 6 апреля, после провала переговоров участников и инициаторов Автомайдана с Кабинетом министров относительно поддержки и принятия Народных реформ.

Был создан координационный совет акции, в который входят активисты, руководители общественных и профсоюзных организаций, представители малого и среднего бизнеса, представляющие большинство областей Украины, а также народный депутат (фракция «БЮТ-Батьківщина») Н.КОРОЛЕВСКАЯ, которая внесла в Верховную Раду пакет законопроектов «Народные реформы».

Согласно решению Координационного Совета акции, в рамках ее проведения в мае в десяти городах Украины пройдут митинги протеста.

На 19 мая запланировано проведение акции в Киеве. Активисты “Вперед” организуют в этот день под стенами Верховной Рады заседание 2-й Народной коллегии, во время которого проголосуют за принятие пакета законопроектов «Народная реформа» и будут добиваться принятия данных законов народными депутатами. Для этого решено организовать под стенами парламента палаточный городок в виде круглосуточной «Народной Стражи», которая будет напоминать народным избранникам о требованиях Всеукраинской общественной акции «Вперед». В палаточном городке будет организован агитационный пункт, в котором активисты акции будут разъяснять суть требований к власти.