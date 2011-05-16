Соратника Черновецкого освободили из-под ареста

Следователь Генеральной прокуратуры Украины освободил из-под ареста под подписку о невыезде председателя фракции Блока Черновецкого в Киевсовете Дениса КОМАРНИЦКОГО.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Андрей ФЕДУР.

«Да, в субботу ему была изменена мера пресечения подпиской о невыезде», - сказал адвокат, добавив, что сейчас Д.КОМАРНИЦКИЙ «находится в Киеве, ходит на работу, участвует в общественной жизни».

А.ФЕДУР назвал решение Генпрокуратуры вполне логичным, поскольку, по его убеждению, решению суда об аресте Д.КОМАРНИЦКОГО было абсурдным.

В то же время адвокат заверил, что его подзащитный не собирается никуда выезжать или убегать, «и будет ходить на все следственные действия Генпрокуратуры, независимо, нравятся они нам или нет».

Как сообщал УНИАН, Д.Комарницкий был задержан 8 апреля сотрудниками столичного УБОП.

Д.КОМАРНИЦКОМУ инкриминируется совершение разбойного нападения в сговоре с группой лиц (ст. 187 ч. 2 Уголовного кодекса Украины).