Большой концерт Алессандро Сафина

Мировая звезда оперы, известный итальянский тенор Алессандро Сафина по вашим просьбам даст большой концерт в Национальном дворце искусств «Украина» 26 мая.

В этот раз А.САФИНА покажет новую концертную программу классических мировых хитов в сопровождении симфонического оркестра.

Благодаря сочетанию классического жанра с популярным современным, Алессандро удалось создать собственный стиль, который он сам назвал «оперный рок».

Удивительный голос А.САФИНА очаровал королеву Великобритании Елизавету Вторую. Его фееричное выступление на церемонии признания Семи новых чудес света вместе с Чаком КАНН и Дженнифер ЛОПЕС запомнилось телезрителям всего мира.

А.САФИНА подарил миру чрезвычайные дуэты с Сарой БРАЙТМАН, Элтоном ДЖОНОМ и Эваном МакГРЕГОРОМ, Барбарой ЭНДРИКС, Суми ЙО.

Среди самых известных музыкальных композиций не только «Эхо», мировые хиты, уникальные произведения, но и яркая музыка к кинофильмам.

По многочисленным заказам - большой концерт звезды мира А.САФИНА. Наслаждайтесь!

Один день – 26 мая.

Киев, Дворец «Украина».

Начало в 19.00.

Заказ билетов за телефоном: 247-23-03.