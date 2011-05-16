Медведев дал Литвину орден

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН награжден Орденом дружбы «за значительный вклад в развитие и укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Украиной».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, от имени Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА награду вручил председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергей МИРОНОВ в понедельник на 36-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ в Санкт-Петербурге.

В.ЛИТВИН, выражая благодарность за высокую награду, отметил, что это является «свидетельством и подтверждением значения парламентов, которые играют все более весомую роль в развитии и укреплении сотрудничества на постсоветском пространстве».

По его убеждению, МПА СНГ усилиями парламентов, которые в нее входят, будет весомо представлена в мировом обществе на всех уровнях, «поскольку дипломатия в современных условиях - это дипломатия народная, а народная дипломатия - это парламенты».

Как сообщалось, В.ЛИТВИН 15-16 мая находится с рабочим визитом в г. Санкт-Петербург для участия в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи стран-участниц СНГ, Международной научной конференции, посвященной 65-летию Нюрнбергского процесса, Четвертом Невском международном экологическом конгрессе и мероприятиях, посвященных 150-летию со дня перезахоронения Т.Г.Шевченко.