ГАИ запугивает перевозчиков, которые хотят везти людей на митинги в Киев?

Руководитель региональной Ассамблеи общественных объединений малого и среднего бизнеса Хмельницкой области Галина КУЛИК отмечает, что работники ГАИ препятствуют хмельницким предпринимателям выехать в Киев, где 19 мая состоится всеукраинская акция “Вперед”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на народном вече предпринимателей малого и среднего бизнеса в Хмельницком, в котором приняли участие около тысячи человек.

“В неформальной обстановке руководитель Хмельницкой областной ГАИ (Николай ДОВГАНЬ - УНИАН) сказал частным перевозчикам, что, если повезете предпринимателей в Киев, потеряете бизнес, заберем лицензии”, - отметила она.

Г.КУЛИК призвала предпринимателей Хмельницкого добираться в столицу на собственном транспорте. “Берите с собой своих соседей, родителей, детей. Будет формироваться колонна, которая в сопровождении депутатов будет идти в Киев”, - подчеркнула она.